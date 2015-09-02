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    ​Верховный суд обнародовал решение по делу певицы Раксаны Исмайловой

    Отмечается, что сумма иска составляет около 300 тыс. долларов

    Отмечается, что сумма иска составляет около 300 тыс. долларов

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Верховном суде Азербайджана прошел судебный процесс по иску Фаика Азаева против певицы Раксаны Исмайловой.

    Как сообщает Report, Верховный суд оставил решение Низаминского районного суда в силе.

    Адвокаты Раксаны Исмайловой Халид Багиров и Джавад Джавадов не высказали собственного мнения относительно судебного решения.

    Отметим, что Ф.Азаев желает возмещения Р.Исмайловой нанесенного ему материального ущерба. Хотя точная сумма не разглашается, отмечается, что речь идет приблизительно о 300 тыс. долларах.

    Низаминский районный суд частично удовлетворил иск Ф.Азаева против певицы. Что же касается Бакинского апелляционного суда, он изменил решение районного суда.

    Как пишут СМИ, ранее Фаик Азаев состоял в близких отношениях с Раксаной Исмайловой.  

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