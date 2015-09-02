​Верховный суд обнародовал решение по делу певицы Раксаны Исмайловой

Отмечается, что сумма иска составляет около 300 тыс. долларов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Верховном суде Азербайджана прошел судебный процесс по иску Фаика Азаева против певицы Раксаны Исмайловой.

Как сообщает Report, Верховный суд оставил решение Низаминского районного суда в силе.

Адвокаты Раксаны Исмайловой Халид Багиров и Джавад Джавадов не высказали собственного мнения относительно судебного решения.

Отметим, что Ф.Азаев желает возмещения Р.Исмайловой нанесенного ему материального ущерба. Хотя точная сумма не разглашается, отмечается, что речь идет приблизительно о 300 тыс. долларах.

Низаминский районный суд частично удовлетворил иск Ф.Азаева против певицы. Что же касается Бакинского апелляционного суда, он изменил решение районного суда.

Как пишут СМИ, ранее Фаик Азаев состоял в близких отношениях с Раксаной Исмайловой.