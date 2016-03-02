Ведущая актриса Русской драмы вышла замуж за менеджера одного из популярных клубов Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ведущая актриса Азербайджанского государственного русского драматического театра Мария Дубовицкая вышла замуж за генерального менеджера одного из популярных клубов и ресторанов Баку Зияда Алиева, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра.

В своем эксклюзивном интервью Зияд Алиев признался, что впервые увидел ее в образе Элизабет Беннет в спектакле "Гордость и предубеждение" и влюбился в нее с первого взгляда. Именно тогда он поставил перед собой цель завоевать ее сердца и жениться на Марие, и достиг своей цели, потому что сейчас они уже семья.

Отметим, что в прошлом году имя Марии вошло в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Актриса задействована практически во всех спектаклях театра - "Гордость и предубеждение", "Еще одна ночь Шахерезады", "Маскарад", "Семь красавиц" и во многих других.