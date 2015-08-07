Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей года

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Американский журнал Vanity Fair составил список самых стильных знаменитостей 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте издания. Женский топ-лист возглавила супруга премьер-министра Великобритании Саманта Кэмерон, лучшим среди мужчин стал актер Билл Найи.

Второе место в женском списке заняла певица Тейлор Свифт, третье - балерина Мисти Копленд. Кроме них, в рейтинг попала жена Джорджа Клуни адвокат Амаль Клуни, певица Рианна и королева Испании Летисия.

В мужском топ-листе второе место досталось финансисту Ставросу Ниархосу III, третье - художнику Ике Уде. Также в список вошел принц Швеции Карл Филипп, оказавшийся на шестой строчке рейтинга, и британский принц Гарри, занявший восьмое место.

Самой стильной парой 2015 года журнал назвал Бенедикта Камбербэтча и его жену Софи Хантер.

Главными критериями при составлении рейтинга стали личные предпочтения редакции журнала. Впервые топ-лист самых стильных знаменитостей года был составлен изданием в 2004 году. Общее число персон, попавших в список, меняется каждый год.