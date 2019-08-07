Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Российский актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Около недели назад актеру стало плохо, после чего его доставили в реанимацию. На данный момент состояние В.Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли картины "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".

С 1970-х годов актер служит в театре "Современник", там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание Народного артиста РСФСР.