В Великобритании выставили на торги гитару Джорджа Харрисона за 518 тыс. долларов

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Гитара рок-музыканта Джорджа Харрисона из группы The Beatles выставлена на торги Gardiner Houlgate в графстве Уилтшир за 400 тысяч фунтов (518 тысяч долларов США), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Д.Харрисон пользовался изготовленным в Австралии инструментом Maton Mastersound MS-500, когда его любимая гитара ремонтировалась. Он выступал с ней на нескольких концертах, в том числе на последнем в зале The Cavern Club в Ливерпуле 3 августа 1963 года.

По словам аукционера Люка Хоббса, "эта гитара напрямую связана с началом битломании", охватившей впоследствии весь мир.