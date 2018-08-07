 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Великобритании выставили на торги гитару Джорджа Харрисона за 518 тыс. долларов

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Гитара рок-музыканта Джорджа Харрисона из группы The Beatles выставлена на торги Gardiner Houlgate в графстве Уилтшир за 400 тысяч фунтов (518 тысяч долларов США), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Д.Харрисон пользовался изготовленным в Австралии инструментом Maton Mastersound MS-500, когда его любимая гитара ремонтировалась. Он выступал с ней на нескольких концертах, в том числе на последнем в зале The Cavern Club в Ливерпуле 3 августа 1963 года.

    По словам аукционера Люка Хоббса, "эта гитара напрямую связана с началом битломании", охватившей впоследствии весь мир. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi