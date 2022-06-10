В Украине начали подготовку к "Евровидению-2023"

Украина начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023".

Украина начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято в пятницу, 10 июня, на заседание правительства Украины. Кабмин также утвердил состав оргкомитета.

"Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение" и утвержден его состав", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в финале "Евровидения-2022", который прошел в мае в итальянском Турине.