О нас

В Украине начали подготовку к "Евровидению-2023"

В Украине начали подготовку к "Евровидению-2023" Украина начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023".
Шоу-бизнес
10 июня 2022 г. 20:35
В Украине начали подготовку к Евровидению-2023

Украина начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято в пятницу, 10 июня, на заседание правительства Украины. Кабмин также утвердил состав оргкомитета.

"Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение" и утвержден его состав", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в финале "Евровидения-2022", который прошел в мае в итальянском Турине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Preparations for Eurovision 2023 kick off in Ukraine

Другие новости из категории

Академия звукозаписи США ввела пять новых категорий премии Grammy
Академия звукозаписи США ввела пять новых категорий премии Grammy
10 июня 2022 г. 18:40
В CinemaPlus прошло мероприятие c почетными гостями фильма Топ Ган: Мэверик
ФотоВ CinemaPlus прошло мероприятие c почетными гостями фильма "Топ Ган: Мэверик"
6 июня 2022 г. 12:51
Kalush Orchestra получат новый хрустальный микрофон
Kalush Orchestra получат новый хрустальный микрофон
31 мая 2022 г. 08:19
Группа Kalush Orchestra продала свою награду почти за миллион долларов
Группа Kalush Orchestra продала свою награду почти за миллион долларов
30 мая 2022 г. 01:58
Объявлены итоги Каннского кинофестиваля
Объявлены итоги Каннского кинофестиваля
29 мая 2022 г. 02:06
Умер известный голливудский актер
Умер известный голливудский актер
26 мая 2022 г. 21:07
Умер создатель дизайна космических кораблей для Звездных войн
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн"
24 мая 2022 г. 07:43
Звезда Marvel сыграет журналиста, раскрывшего крупный фармацевтический заговор в США
Звезда Marvel сыграет журналиста, раскрывшего крупный фармацевтический заговор в США
21 мая 2022 г. 17:59
The Sunday Times: Пол Маккартни остался самым богатым музыкантом Британии
The Sunday Times: Пол Маккартни остался самым богатым музыкантом Британии
20 мая 2022 г. 16:49
Haber Global о скандале при голосовании на Евровидении
Haber Global о скандале при голосовании на "Евровидении"
17 мая 2022 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi