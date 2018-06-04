В Турции утонул известный молодой певец

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В округе Шиле (Стамбул) утонула лодка, в которой находились 5 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате инцидента погиб 32-летний певец Онурджан Озджан, трое спасены, 1 человек разыскивается.

На своей странице в Twitter популярный турецкий певец Ферхат Гечер написал: "Мне сообщили о пропаже без вести в результате крушения лодки в Шиле молодого и очень талантливого певца Онурджана Озджана, с которым я исполнил в своем последнем альбоме произведение "Ялнызлыгын эзкиси" ("Yalnızlığın əzgisi")".