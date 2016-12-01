В Торговом центре Aygun City откроется кинотеатр CinemaPlus

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в поселке Бакиханова откроется кинотеатр премиум-класса CinemaPlus, расположенный на 3 этаже Торгового центра Aygun City.

Как сообщает Report, в кинотеатре 7 залов и 395 мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными креслами высокого класса.

Возможность подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничивается только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др.

Хотим отметить, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит: CinemaPlus 28 Mal", CinemaPlus Ganjlik Mall, CinemaPlus Amburan Mall и CinemaPlus Khamsa, который расположен в городе Гянджа.

Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готова радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение CinemaPlus для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus