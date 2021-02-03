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В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей Альбом выйдет в начале апреля
Шоу-бизнес
3 февраля 2021 г. 17:19
В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

Американский музыкальный лейбл выпустит альбом, созданный на тот момент еще не родившейся исполнительницей, сборник с говорящим названием Sounds of the Unborn ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию лейбла в Инстаграме.

"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители - Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, который передает отражение души, которая еще не видела дневного света и еще не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Инстаграм аккаунте лейбла Sacred Bones.

Как отмечает издание Guardian, родители Луки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации и затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".

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