В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

Альбом выйдет в начале апреля

Американский музыкальный лейбл выпустит альбом, созданный на тот момент еще не родившейся исполнительницей, сборник с говорящим названием Sounds of the Unborn ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию лейбла в Инстаграме.

"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители - Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, который передает отражение души, которая еще не видела дневного света и еще не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Инстаграм аккаунте лейбла Sacred Bones.

Как отмечает издание Guardian, родители Луки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации и затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".