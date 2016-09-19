В США вручены премии "Эмми"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Телевизионная фэнтези-сага "Игра престолов" получила премию "Эмми", присуждаемую Академией телевизионного искусства США, в номинации "лучший драматический сериал". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, награду получил и режиссер "Игры престолов" Мигель Сапочник.

Таким образом, "Игра престолов" поставила рекорд по количеству наград среди телесериалов, собрав к настоящему моменту в общей сложности 38 премий "Эмми".

В этом году в главной номинации также были представлены такие телевизионные хиты, как "Аббатство Даунтон", "Родина" и "Карточный домик".

Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", политическая сатира о женщине-сенаторе, которая становится вице-президентом.

Очередной эпизод популярного телесериала "Шерлок" - "Безобразная невеста" - удостоился приза за лучший телевизионный фильм.

Премия "Эмми" вручается ежегодно с 1949 года и считается телевизионным эквивалентом "Оскара".