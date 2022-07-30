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В США установили памятник персонажам сериала "Во все тяжкие"

В США установили памятник персонажам сериала "Во все тяжкие" Бронзовые статуи Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, главных героев сериала "Во все тяжкие", были установлены в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико.
Шоу-бизнес
30 июля 2022 г. 12:37
В США установили памятник персонажам сериала Во все тяжкие

Бронзовые статуи Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, главных героев сериала "Во все тяжкие", были установлены в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Альбукерке снималась большая часть эпизодов криминальной драмы, а также спин-офф "Лучше звоните Солу".

"На протяжении пятнадцати лет, двух сериалов и одного фильма Альбукерке был очень мил с нами. Мне хотелось как-то отблагодарить город и дать ему что-то взамен", - прокомментировал установку скульптур исполнительный продюсер телесериала Винс Гиллиган. Статуи спроектировал художник Тревор Гроув, а отлила компания American Fine Arts Foundry.

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Версия на английском языке ‘Breaking Bad’ statues installed in US

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