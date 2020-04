​В США умерла актриса Ширли Найт

Ширли Найт https://report.az/storage/news/519f67e35547ac4f1c7427c869f97066/d5f9b3ea-0336-4225-9a42-0e3d3a772afc_292.jpg

Американская актриса Ширли Найт умерла в среду в США в возрасте 83 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Сладкоголосая птица юности" (Sweet Bird of Youth, 1962) и "Тьма наверху лестницы" (The Dark at the Top of the Stairs, 1960). Актриса была удостоена премии Tony и трех премий Emmy. Она также известна по ролям в фильмах "Если бы эти стены могли говорить" (If These Walls Could Talk, 1996), "Люди дождя" (The Rain People, 1969) и "Лучше не бывает" (As Goog As It Gets, 1997). Всего на ее счету более 100 ролей в кино и сериалах.

По данным журнала, смерть наступила от естественных причин.