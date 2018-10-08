В США убит рэпер Hollywood Play

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Фрэнк Снайдер, исполняющий рэп под псевдонимом Hollywood Play, был убит в воскресенье в ходе вооруженного нападения в районе Куинс. Преступникам удалось скрыться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила со ссылкой на полицию газета New York Post.

По ее данным, 35-летний Снайдер минувшей ночью вел музыкальное сопровождение празднования дня рождения клиента в ночном клубе Tavern Lounge.

Около 03:16 ночи седан черного цвета подъехал к заведению, из салона выскочил неизвестный мужчина, открывший стрельбу по выходившему из клуба рэперу. Последний получил огнестрельные ранения в ногу и шею и умер в больнице.

Полиция, как пишет издание, не может подтвердить, что покушение было совершено именно на рэпера. Однако бармен из Tavern Lounge, который был очевидцем происшедшего, утверждает, что стрелявший целился именно в Снайдера. Причины убийства выясняются. Знакомые рэпера теряются в догадках, кто и по какой причине решил расправиться с мужчиной, увлекавшимся хип-хопом.