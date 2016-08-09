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    В США снимается сериал об ИГИЛ

    Сериал будет рассказывать о создании и деятельности террористической группировки

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Известный американский актер Брэдли Купер приступил к съемкам сериала о террористической группировке ИГИЛ, под контролем которой находится Сирия и большая часть Ирака. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сериал будет рассказывать о создании и деятельности террористической группировки.

    Согласно информации, Купер и продюсер Тодд Филипс будут снимать фильм по книге "Чёрные флаги: восход ИГИЛ", за которую её автор Джоби Уоррик в этом году получил Пулитцеровскую премию.

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