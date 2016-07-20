В США скончался режиссер фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Американский режиссер Гарри Маршалл, создавший, такие фильмы как "Красотка" (Pretty Woman, 1990) и "Сбежавшая невеста" (Runaway Bride, 1999), скончался на 82-году жизни в больнице в городе Бербанк (штат Калифорния). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила агент Мишель Бега.

По ее словам, причиной смерти режиссера стали осложнения от воспаления легких. Перед этим он перенес инсульт.

Первые фильмы Маршалла были сняты в начале 1980-х годов. В общей сложности известность получили около 20 его режиссерских работ. Маршалл является лауреатом ряда престижных премий в сфере кинематографа.

Как уточнила Бега, похороны режиссера будут закрытыми для публики. Церемония поминовения отложена до ноября этого года.