В США скончалась "возлюбленная Супермена"

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Скончалась американская актриса Ноэль Нилл.

Как сообщает Report, актриса умерла после продолжительной болезни в возрасте 95 лет.

Она стала знаменитостью после исполнения роли первой возлюбленной Супермена в фильме "Супермен" (1948 год), "Атомный человек против Супермена" (1950 год). В 1952-1958 гг. она снялась в сериале "Приключения Супермена".

Роль подруги и возлюбленной супермена принесла ей удачу и Н.Нилл снималась в фильмах о Супермене до 2006 года.