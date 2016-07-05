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    В США скончалась "возлюбленная Супермена"

    Актриса Ноэль Нилл стала знаменитостью после исполнения роли в фильме Супермен

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Скончалась американская актриса Ноэль Нилл. 

    Как сообщает Report, актриса умерла после продолжительной болезни в возрасте 95 лет.

    Она стала знаменитостью после исполнения роли первой возлюбленной Супермена в фильме "Супермен" (1948 год), "Атомный человек против Супермена" (1950 год). В 1952-1958 гг. она снялась в сериале "Приключения Супермена". 

    Роль подруги и возлюбленной супермена принесла ей удачу и Н.Нилл снималась в фильмах о Супермене до 2006 года.

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