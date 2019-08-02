В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн

Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа.

Как передаёт Report, об этом сообщил в своем Twitter аукционный дом Guernsey"s.

"Guernsey"s будет продавать на аукционе эту легендарную машину 6 августа в 18:30 (7 августа, в 02:30). Торги пройдут в отеле "Пьер", - информировал аукционный дом. Он оценивает лот в $1-2 млн.

Речь идет о выполненной на заказ модели Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe с откидывающимся верхом, доставленной актрисе и ее мужу поп-певцу Эдди Фишеру в декабре 1960 года. Цвет машины указан как дымчато-зеленый, сочетавшийся с цветом глаз Тейлор, пояснил газете The New York Times представитель Guernsey"s Эрлан Эттингер. Автомобиль оборудован стеклоподъемниками с электроприводом и двигателем объемом 6,2 л, приборная доска выполнена из "карпатского вяза" с деформированными направлениями роста волокон. На дверцах воспроизведены первые буквы имен супругов.

Согласно описанию Guernsey"s, Тейлор пользовалась этим Rolls-Royce во время съемок фильма "Клеопатра" (Cleopatra, 1963) в Риме.