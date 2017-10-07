В США рэпер Nelly задержан по подозрению в изнасиловании

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Американский рэпер Корнелл Хэйнс, известный под псевдонимом Nelly, был задержан за изнасилование.

Как передает Report, об сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации, женщина обратилась в полицию, утверждая, что исполнитель изнасиловал её в своём автобусе, на котором он приехал на гастроли в Вашингтон.

Nelly заключён под стражу. Адвокат заявил, что дело в отношении его подзащитного сфабриковано.

42-летний рэпер выпустил семь студийных альбомов, является обладателем четырёх премий «Грэмми» в 2003 и 2004 годах.

В 2015 году сообщалось, что Nelly был арестован за хранение наркотиков.