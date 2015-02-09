В США объявлены победители "Грэмми"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В США состоялась 57-ая церемония вручения премии "Грэмми". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мероприятия, "Грэмми" за лучшую песню, выступление и альбом с объемным звучанием получила американская певица Бейонсе за композицию "Drunk in Love".

Британский исполнитель Сэм Смит получил четыре высших награды в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Лучшая запись года", "Лучшая песня года" и "Лучший вокальный альбом в стиле поп".

Альбомом года и лучшей рок-пластинкой был признан "Morning Phase" исполнителя Бека. В номинации "Лучший рэп-альбом" победил Эминем с "The Marshall Mathers LP 2".

"Грэмми" считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.