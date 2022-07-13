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В США начался суд по делу о краже рукописей группы Eagles

В США начался суд по делу о краже рукописей группы Eagles В Нью-Йорке троих мужчин обвинили в попытке продать украденные еще в 1970-х годах рукописи рок-группы Eagles.
Шоу-бизнес
13 июля 2022 г. 16:59
В США начался суд по делу о краже рукописей группы Eagles

В Нью-Йорке троих мужчин обвинили в попытке продать украденные еще в 1970-х годах рукописи рок-группы Eagles.

Как передает Report, об этом сообщает The Washigton Post.

Аукционисту Эдварду Косински, торговцу редкими книгами Гленну Хоровицу и директору по закупкам "Зала славы рок-н-ролла" Крейгу Инчиарди предъявлены обвинения в сговоре с целью продажи незаконно приобретенных материалов, стоимость которых оценивается более 1 млн долларов. Они пытались продать около 100 страниц текстов таких песен, как New Kid in Town, Life in the Fast Lane и Hotel California. Обвинение также отмечает, что продавцы предоставили ложные сведения об источнике их получения. Хоровицу вменяется еще препятствие судебному преследованию. Магнаты не признают вину.

Прокуратура считает, что безымянный биограф Eagles украл материалы и затем продал их Хоровицу, который, в свою очередь, перепродал их остальным. Косински и Инчиарди попытались снова продать рукописи известным аукционным домам Christie's и Sotheby's. Они также предложили выкупить материалы создателю Eagles Дону Хенли, но тот подал заявление в полицию. После этого трио начали кампанию против Хенли.

Следствие подтверждает, что против магнатов говорят электронные письма, в которых они обсуждали версию, будто бы вокалист Eagles Гленн Фрей передал одному из них эти материалы. Он умер в 2016 году.

Ранее Eagles подала в суд на отель "Калифорния", чье название отсылает к песне и альбому группы Hotel California.

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Версия на английском языке Three charged in US over stolen lyric notes from Eagles’ Don Henley

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