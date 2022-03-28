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В США началась 94-я церемония вручения премии "Оскар"

В США началась 94-я церемония вручения премии "Оскар" В США проходит 94-я церемония вручения "Оскара". На красной дорожке уже успели появиться яркие кинозвезды – Эндрю Гарфилд, Пенелопа Круз, Бенедикт Камбербетч и другие.
Шоу-бизнес
28 марта 2022 г. 03:54
В США началась 94-я церемония вручения премии Оскар

В США проходит 94-я церемония вручения "Оскара". На красной дорожке уже успели появиться яркие кинозвезды – Эндрю Гарфилд, Пенелопа Круз, Бенедикт Камбербетч и другие.

Как передает Report, один из продюсеров "Оскара" Уилл Паркер в комментарии Variety подтвердил, что во время шоу мы услышим слова поддержки Украине.

Уилл подчеркнул, что все в Академии знают и помнят о "неспокойных событиях", которые сейчас происходят там.

Также он ответил по поводу устроенного Шоном Пенном бойкота церемонии из-за Зеленского: "Шон сейчас увлечен тем, чем он увлечен. Я бы ему сказал: "Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет "Оскара". Я уберу с нее твое имя и напишу свое".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “Oskar”ın mükafatlandırma mərasimi başlayıb

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