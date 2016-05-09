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    ​В Швеции состоялось открытие конкурса "Евровидение-2016"

    Певцы и участники делегаций прошли по красной ковровой дорожке перед павильоном «Евроклуба»

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Стокгольме открылся конкурс песни «Евровидение-2016».

    Как передает Report, по красной ковровой дорожке перед павильоном «Евроклуба», расположенным на набережной Шеппсбрун перед королевским дворцом, прошли певцы и участники делегаций.

    Затем в здании городской ратуши, в которой ежегодно проводится банкет для Нобелевских лауреатов, начался прием, который в честь участников конкурса и национальных делегаций дают городские власти.

    Полуфиналы назначены на 10 мая и 12 мая, а финал на 14 мая.

    В конкурсе примут участие более 40 стран. Азербайджан будет представлять Семра Рагимли.

    Участники первого полуфинала (10 мая):

    Финляндия

    Греция

    Молдавия

    Венгрия

    Хорватия

    Нидерланды

    Сан-Марино

    Россия

    Чехия

    Кипр

    Австрия

    Эстония

    Азербайджан

    Черногория

    Исландия

    Босния и Герцеговина

    Мальта

    Второй полуфинал (12 мая):

    Латвия

    Польша

    Швейцария

    Израиль

    Белоруссия

    Сербия

    Ирландия

    Македония

    Литва

    Австралия

    Словения

    Болгария

    Дания

    Украина

    Норвегия

    Грузия

    Албания

    Бельгия

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