​В Швеции состоялось открытие конкурса "Евровидение-2016"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Стокгольме открылся конкурс песни «Евровидение-2016».
Как передает Report, по красной ковровой дорожке перед павильоном «Евроклуба», расположенным на набережной Шеппсбрун перед королевским дворцом, прошли певцы и участники делегаций.
Затем в здании городской ратуши, в которой ежегодно проводится банкет для Нобелевских лауреатов, начался прием, который в честь участников конкурса и национальных делегаций дают городские власти.
Полуфиналы назначены на 10 мая и 12 мая, а финал на 14 мая.
В конкурсе примут участие более 40 стран. Азербайджан будет представлять Семра Рагимли.
Участники первого полуфинала (10 мая):
Финляндия
Греция
Молдавия
Венгрия
Хорватия
Нидерланды
Сан-Марино
Россия
Чехия
Кипр
Австрия
Эстония
Азербайджан
Черногория
Исландия
Босния и Герцеговина
Мальта
Второй полуфинал (12 мая):
Латвия
Польша
Швейцария
Израиль
Белоруссия
Сербия
Ирландия
Македония
Литва
Австралия
Словения
Болгария
Дания
Украина
Норвегия
Грузия
Албания
Бельгия
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