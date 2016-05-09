​В Швеции состоялось открытие конкурса "Евровидение-2016"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Стокгольме открылся конкурс песни «Евровидение-2016».

Как передает Report, по красной ковровой дорожке перед павильоном «Евроклуба», расположенным на набережной Шеппсбрун перед королевским дворцом, прошли певцы и участники делегаций.

Затем в здании городской ратуши, в которой ежегодно проводится банкет для Нобелевских лауреатов, начался прием, который в честь участников конкурса и национальных делегаций дают городские власти.

Полуфиналы назначены на 10 мая и 12 мая, а финал на 14 мая.

В конкурсе примут участие более 40 стран. Азербайджан будет представлять Семра Рагимли.

Участники первого полуфинала (10 мая):

Финляндия

Греция

Молдавия

Венгрия

Хорватия

Нидерланды

Сан-Марино

Россия

Чехия

Кипр

Австрия

Эстония

Азербайджан

Черногория

Исландия

Босния и Герцеговина

Мальта

Второй полуфинал (12 мая):

Латвия

Польша

Швейцария

Израиль

Белоруссия

Сербия

Ирландия

Македония

Литва

Австралия

Словения

Болгария

Дания

Украина

Норвегия

Грузия

Албания

Бельгия