В Швеции появился мемориальный музей диджея Avicii

В Стокгольме открылся мемориальный музей, посвященный известному диджею Avicii, скончавшемуся в 2018 году.

В Стокгольме открылся мемориальный музей, посвященный известному диджею Avicii, скончавшемуся в 2018 году.

Как передает Report , об этом сообщает BBC.

Культурная инициатива призвана также обратить общественное внимание на проблемы психического здоровья у работников музыкальной сферы.

Издание отмечает, что вход в музей, который называется Avicii Experience, напоминает шикарный клуб с красной ковровой дорожкой у дверей и розово-зеленым флуоресцентным освещением. Затем по бетонной лестнице можно спуститься в подвал, где находятся экспонаты. Там находится реконструкция крошечной студии в Стокгольме, где Тим микшировал свой хит Levels в 2011 году, принесший ему всемирную известность, а также копия его особняка в Лос-Анджелесе, где он играл на рояле, глядя на городские небоскребы.

В копии подростковой спальни исполнителя видны интересы Avicii, среди которых компьютерные игры, чтение, и, конечно же, музыка.

Вход на экспозицию стоит примерно 20 евро.