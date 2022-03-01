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В Швеции появился мемориальный музей диджея Avicii

В Швеции появился мемориальный музей диджея Avicii В Стокгольме открылся мемориальный музей, посвященный известному диджею Avicii, скончавшемуся в 2018 году.
Шоу-бизнес
1 марта 2022 г. 06:58
В Швеции появился мемориальный музей диджея Avicii

В Стокгольме открылся мемориальный музей, посвященный известному диджею Avicii, скончавшемуся в 2018 году.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Культурная инициатива призвана также обратить общественное внимание на проблемы психического здоровья у работников музыкальной сферы.

Издание отмечает, что вход в музей, который называется Avicii Experience, напоминает шикарный клуб с красной ковровой дорожкой у дверей и розово-зеленым флуоресцентным освещением. Затем по бетонной лестнице можно спуститься в подвал, где находятся экспонаты. Там находится реконструкция крошечной студии в Стокгольме, где Тим микшировал свой хит Levels в 2011 году, принесший ему всемирную известность, а также копия его особняка в Лос-Анджелесе, где он играл на рояле, глядя на городские небоскребы.

В копии подростковой спальни исполнителя видны интересы Avicii, среди которых компьютерные игры, чтение, и, конечно же, музыка.

Вход на экспозицию стоит примерно 20 евро.

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