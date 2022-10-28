О нас

В сериале "Корона" покажут момент гибели принцессы Дианы

В сериале "Корона" покажут момент гибели принцессы Дианы Авторы сериала Netflix "Корона" начали снимать момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году.
Шоу-бизнес
28 октября 2022 г. 09:09
В сериале Корона покажут момент гибели принцессы Дианы

Авторы сериала Netflix "Корона" начали снимать момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году.

Как передает Report, об этом сообщает E! News.

Создатели проекта пообещали показать момент гибели экс-супруги принца Чарльза (ныне - король Карл III) "деликатно". "Точный момент столкновения не будет показан", - рассказали в руководстве сериала.

Съемки происходят в Париже, недалеко от туннеля Пон-де-л'Альма - места смертельной автокатастрофы. В пятом и шестом сезоне принцессу Диану играет Элизабет Дебики.

Ранее Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала о британской королевской семье "Корона". В описании к видеоролику добавлен дисклеймер - "вдохновленная реальными событиями, эта вымышленная инсценировка рассказывает историю королевы Елизаветы II и политических и личных событий, которые сформировали ее правление".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi