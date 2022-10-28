В сериале "Корона" покажут момент гибели принцессы Дианы

Авторы сериала Netflix "Корона" начали снимать момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году.

Авторы сериала Netflix "Корона" начали снимать момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году.

Как передает Report, об этом сообщает E! News.

Создатели проекта пообещали показать момент гибели экс-супруги принца Чарльза (ныне - король Карл III) "деликатно". "Точный момент столкновения не будет показан", - рассказали в руководстве сериала.

Съемки происходят в Париже, недалеко от туннеля Пон-де-л'Альма - места смертельной автокатастрофы. В пятом и шестом сезоне принцессу Диану играет Элизабет Дебики.

Ранее Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала о британской королевской семье "Корона". В описании к видеоролику добавлен дисклеймер - "вдохновленная реальными событиями, эта вымышленная инсценировка рассказывает историю королевы Елизаветы II и политических и личных событий, которые сформировали ее правление".