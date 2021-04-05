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В России у азербайджанского дуэта вышел прощальный альбом

В России у азербайджанского дуэта вышел прощальный альбом Российская группа HammAli & Navai, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Алиева и Наваи Бакирова, выпустила на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо"
Шоу-бизнес
5 апреля 2021 г. 02:45
В России у азербайджанского дуэта вышел прощальный альбом

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Алиева и Наваи Бакирова, выпустил на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Последний альбом дуэта хитмейкеров, объявивших о распаде", - говорится в описании сборника в Apple Music.

В трек-лист вошло семь лирический композиций: "Друг или враг", "Я весь мир обошел", "Нет твоей вины", "Техно", "Я себя сам придумал", "Такси" и "Сигарета".

В начале марта музыканты рассказали журналистам, что их группа перестает существовать. Они тогда отметили, что причиной распада стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", - прокомментировал Александр Алиев.

Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın azərbaycanlılardan ibarət məşhur musiqi qrupu dağıldı  

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