В России отменили вечеринку Moscow Eurovision Party 2017

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Организаторы российской вечеринки перед песенным конкурсом «Евровидение-2017» отменили мероприятие, которое должно было состояться 21 апреля.

Как передает Report, на сайте "Вегас Сити Холла" появилось объявление о том, что планировавшееся ранее мероприятие Moscow Eurovision Party 2017 отменяется.

Организаторы объяснили это "нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации".

Билеты можно будет вернуть до 25 апреля 2017 года в центральной кассе, расположенной в здании Крокус Сити Холла при наличии паспорта.

На этой вечеринке предполагалось выступление российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой, а также участников из Израиля, Азербайджана, Швейцарии, Болгарии, Греции, Молдавии. Однако многие делегации теперь уведомили организаторов, что примут участие в концерте только, если Россия будет допущена до голосования на "Евровидении-2017".