В рамках фестиваля "Жара"в Баку состоялся проход звезд эстрады по красной дорожке

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В рамках международного фестиваля "Жара", проходящего в Баку, состоялся проход участвующих на сегодняшнем концерте звезд российской и зарубежной эстрады.

Как сообщает Report, по красной ковровой дорожке прошли такие звезды как Анна Седокова, Николай Басков, ГлюкОза, Григорий Лепс, Ани Лорак, Ингрид, Стивен Сигал, Айсель, ДоРеДос, Егор Крид и другие.

Звезды шоу-бизнеса отметили высокий уровень подготовки фестиваля, выразили удовлетворение нахождением в Баку.

Среди почетных гостей фестиваля «Жара-2018» - вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Прошедшая по красной дорожке Лейла Алиева была представлена ведущим как муза фестиваля «Жара». На вопрос ведущего фестиваля о том, не тяжело ли носить это звание, Лейла Алиева отметила, что это доставляет удовольствие, и пожелала всем прекрасного вечера.

Отметим, фестиваль завершится 29 июля. Билеты на концерты полностью распроданы.