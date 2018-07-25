В рамках фестиваля "Жара" состоятся съемки полнометражной комедии "Жара в Баку"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В рамках международного музыкального фестиваля "Жара", с 26 по 29 июля состоятся съемки полнометражной комедии "Жара в Баку", которая имеет все шансы стать хитом кинопроката 2019.

Как сообщили Report в пресс-службе "Жара 2018", фестиваль предоставил создателям фильма уникальную возможность на несколько дней собрать в одном месте всех главных звезд России и Азербайджана.

Так, в съемках примут участие Григорий Лепс,Филипп Киркоров, Николай Басков,Валерия, Иосиф Пригожин, Лолита, Ани Лорак, Мот, Александр Панайотов, Яна Чурикова, ArtikиAsti, Сергей Зверев и многие другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "Жара" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация алкогольных напитков. Среди них есть девушка Даша Стеклова — главная героиня фильма — хедлайнер "Жары", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполнит Диана Пожарская. В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогут ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой.

Съемками займется кинокомпания "Team Films". Продюсерами фильма выступят Эмин Агаларов и Тимур Джафаров. В креативную команду вошли режиссер-постановщик Дина Штурманова, сценаристы Дмитрий Литвиненко, Артем Сизых и Максим Ткаченко.

Продакшн фильма планируется завершить до конца этого года. Дата премьеры ориентировочно назначена на весну 2019 года.