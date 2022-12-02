В Нью-Йорке на улице нашли труп актера из фильма "Зеленая книга"

Полиция Нью-Йорка нашла на улице труп актера Фрэнка Валлелонги, исполнившего одну из второстепенных ролей в фильме 2018 года "Зеленая книга".

Полиция Нью-Йорка нашла на улице труп актера Фрэнка Валлелонги, исполнившего одну из второстепенных ролей в фильме 2018 года "Зеленая книга".

Как передает Report, об этом сообщил портал Deadline .

По его информации, актер умер на 61-м году жизни. Тело обнаружили в понедельник, но опознали его только в четверг. Причину смерти еще предстоит определить, однако источники газеты New York Post отмечают, что мужчина мог умереть в результате передозировки.

Валлелонга сыграл в "Зеленой книге", основанной на реальных событиях, роль своего дяди Руди Валлелонги, брата главного героя, который приходился актеру отцом.