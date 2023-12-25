В Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest"

В городе Нахчыване состоялось открытие первого зимнего фестиваля "Snowfest".

В городе Нахчыване состоялось открытие первого зимнего фестиваля "Snowfest".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на открытии фестиваля перед музеем Гейдара Алиева было установлено около 30 празднично оформленных киосков.

В зимнем городке, впервые созданном в Нахчыване, можно ознакомиться различные услугами и блюдами. Помимо нашей национальной кухни, здесь можно попробовать блюда мировой кухни. Мероприятие будет проходить с 25 декабря по 7 января.

На фестивале с концертной программой выступает народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова.