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В Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest"

В Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest" В городе Нахчыване состоялось открытие первого зимнего фестиваля "Snowfest".
Шоу-бизнес
25 декабря 2023 г. 20:45
В Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest

В городе Нахчыване состоялось открытие первого зимнего фестиваля "Snowfest".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на открытии фестиваля перед музеем Гейдара Алиева было установлено около 30 празднично оформленных киосков.

В зимнем городке, впервые созданном в Нахчыване, можно ознакомиться различные услугами и блюдами. Помимо нашей национальной кухни, здесь можно попробовать блюда мировой кухни. Мероприятие будет проходить с 25 декабря по 7 января.

На фестивале с концертной программой выступает народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ilk dəfə “Snowfest-Qış festivalı” keçirilir

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