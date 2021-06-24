В Москве отменили фестиваль "Жара"

Музыкальный фестиваль "Жара", который должен был стартовать в Москве 24 июня, отменен, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год

Музыкальный фестиваль "Жара", который должен был стартовать в Москве 24 июня, отменен, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщили организаторы фестиваля.

"В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области… с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара Фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл". Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram фестиваля.

Уточняется, что зрителям предложат вернуть билеты или обменять их на "Жара Music Awards", запланированный на 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.