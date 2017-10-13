В Мексике убит вокалист группы Banda Cuisillos

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Франсиско Эрнесто Руис, один из вокалистов мексиканской группы Banda Cuisillos, в четверг был убит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили его коллеги на странице коллектива в Facebook.

По данным прокуратуры, нападение на музыканта было совершено в городе Гвадалахара, столице штата Халиско, где жил Руис.

"Мы оплакиваем кончину нашего брата, товарища и большого друга Эрнесто Руиса", - говорится в сообщении группы. Сведений о возможных мотивах убийства и подозреваемых в его совершении обнародовано не было.