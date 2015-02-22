В Лос-Анджелесе все готово к церемонии "Оскара"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе проходят последние приготовления перед крупнейшим событием киноиндустрии – ежегодной церемонией вручения "Оскара".

Рабочие уже установили длинный навес над красной ковровой дорожкой, поскольку, согласно прогнозу синоптиков, сильный дождь может подпортить начало праздника.

Report со ссылкой на BBC сообщает, что среди номинантов этого года - актеры Майкл Китон, Роберт Дювал, Риз Уитерспун и Джулианна Мур.

В адрес киноакадемиков уже прозвучала критика по поводу того, что среди претендентов на четыре основные актерские категории нет ни одного небелого актера, особенно учитывая, что фильм "Сельма", рассказывающий о Мартине Лютере Кинге, выдвинут на премию в других категориях, в частности, и как "лучший игровой фильм".