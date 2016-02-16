В Лос-Анджелесе назвали победителей музыкальной премии "Грэмми"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе состоялась 58-я церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми". Как сообщает Report, обладательницей награды за лучший альбом стала популярная певица Тейлор Свифт за диск "1989". Американский рэпер Кендрик Ламар с альбомом "To Pimp a Butterfly" стал рекордсменом по номинациям: он получил сразу пять различных наград, а всего претендовал на 11.

"Грэмми" за лучшую песню отдали британцу Эду Ширану и его композиции "Thinking Out Loud". Британский музыкант Марк Ронсон и американец Бруно Марс завоевали премию в номинации "Запись года" за их совместную композицию "Uptown Funk".

Эпатажная певица Леди Гага в этом году статуэтки не заработала, зато удивила всех своим выступлением: она вышла на сцену в образе кумира миллионов — Дэвида Боуи. На открытии церемонии Гага исполнила его самые известные хиты. А перед этим даже сделала татуировку с изображением Боуи.