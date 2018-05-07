В Лиссабоне прошло открытие конкурса "Евровидение"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Торжественное открытие 63-го международного песенного конкурса «Евровидение» состоялось в Лиссабоне. Возле Музее искусства, архитектуры и технологии португальской столицы 43 участника прошли по голубой ковровой дорожке – океан был выбран главной темой конкурса этого года.

Как передает Report, на церемонии открытия присутствовали президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.

Первый и второй полуфинал состоятся 8 и 10 мая, а финал зрители увидят 12 мая. Самойлова выступит во втором полуфинале под номером шесть.

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай (Netta), которая исполнит песню Toy.