В.Леонтьев попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Известный российский певец Валерий Леонтьев попал в черный список украинского сайта “Миротворец”, из-за концертов, которые исполнитель давал в оккупированном Крыму.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте “Миротворца”.

Исполнителя обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и незаконной концертной деятельности на территории оккупированного Крыма.

Администрация “Миротворца” указывает, что певец с 2014 по 2016 год выступал, в частности, в Симферополе, Севастополе, Судаке, Ялте, Феодосии и Евпатории.