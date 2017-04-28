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    В.Леонтьев попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

    Исполнителя обвиняют в незаконной концертной деятельности на территории оккупированного Крыма

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Известный российский певец Валерий Леонтьев попал в черный список украинского сайта “Миротворец”, из-за концертов, которые исполнитель давал в оккупированном Крыму.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте “Миротворца”.

    Исполнителя обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и незаконной концертной деятельности на территории оккупированного Крыма.

    Администрация “Миротворца” указывает, что певец с 2014 по 2016 год выступал, в частности, в Симферополе, Севастополе, Судаке, Ялте, Феодосии и Евпатории.

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