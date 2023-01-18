В Китае сняли запрет на показ фильмов Marvel

Китай снял неофициальный запрет на фильмы киностудии Marvel, назначив даты выхода двух проектов: "Черная Пантера: Ваканда навсегда" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Китай снял неофициальный запрет на фильмы киностудии Marvel, назначив даты выхода двух проектов: "Черная Пантера: Ваканда навсегда" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Как передает Report, об этом сообщили китайские СМИ.

Сиквел "Черной Пантеры", мировая премьера которого состоялась в ноябре 2022 года, покажут в Китае 7 февраля. Вскоре после этого "Человек-муравей и Оса: Квантомания" выйдет 17 февраля одновременно в день релиза в США и Великобритании.

Эти фильмы станут первыми проектами Marvel, которые будут показаны в Китае после "Мстителей: Финал" 2019 года и "Человека-паука: Вдали от дома". В Китае с начала пандемии коронавируса в кинотеатрах не показывали также и многие голливудские фильмы.