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    В кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall" прошла презентация "Спарка" - ВИДЕО

    В 2017 году студия Cinemazadeh подготовила профессиональный азербайджанский дубляж картины

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus Ganjlik Mall" прошла презентация анимационного фильма "Спарк. Герой Вселенной", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии "Cinemazadeh" в 2017 году, сообщает Report.

    Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор - Джафар Ахундзаде.

    Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, а также такие известные актеры и ведущие, как Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

    Режиссером анимационной семейной комедии является Аарон Вудли.

    Короткое описание: Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается. 

    Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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