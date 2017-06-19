В кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall" прошла презентация "Спарка" - ВИДЕО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus Ganjlik Mall" прошла презентация анимационного фильма "Спарк. Герой Вселенной", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии "Cinemazadeh" в 2017 году, сообщает Report.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, а также такие известные актеры и ведущие, как Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Режиссером анимационной семейной комедии является Аарон Вудли.

Короткое описание: Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.