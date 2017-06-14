В кинотеатре "CinemaPlus Amburan" состоялось открытие летнего сезона - ВИДЕО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus Amburan" под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона. Как сообщает Report, кинотеатр расположен в поселке Бильгя на 1 этаже торгового центра Amburan Mall. Тематика данного мероприятия была в мексиканском стиле, со своей декорацией и кухней.

В этот вечер гостями были азербайджанские звезды, предприниматели, руководители крупных организаций, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блоггеры, представители бомонда и СМИ.

В кинотеатре царила праздничная атмосфера с музыкальным сопровождением. Также гостям были предложены фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, состоялись конкурсы и розыгрыши призов.

Мероприятие было завершено показом комедийного фильма "Спасатели Малибу". Затем гости были приглашены на вечеринку в мексиканский текила бар La Vida.

Также для многих кинолюбителей кинотеатр премиум класса "CinemaPlus Amburan" подготовил сюрприз. Теперь он будет работать 24 часа.

В кинотеатре "CinemaPlus Amburan" 3 зала, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высококлассными креслами испанского производства. Помимо этого, в кинотеатре "CinemaPlus" Amburan Mall применяется технология Master İmage 3D.

В VIP-залезрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, позволяющего заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сидениях.

Возможности подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничиваются только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности попкорна, сахарной ваты и безалкогольных коктейлей со льдом.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, мексиканский ресторан Maya, вина премиум класса Hillside, RedBull, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sabina, курьерская служба TNT и пивоваренный завод Балтика-Баку.