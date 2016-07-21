​В кинотеатре CinemaPlus состоялся пресс-показ фантастического блокбастера "Стартрек: Бесконечность" - ВИДЕО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall состоялся пресс-показ фантастического фильма "Стартрек: Бесконечность", наполненный масштабным и насыщенным экшеном.

Как сообщает Report, режиссер фильма "Стартрек: Бесконечность" - Джастин Лин, работавший над несколькими фильмами франшизы "Форсаж". Продюсирует картину Джей Джей Абрамс - режиссер нового эпизода "Звездных войн".

Главные роли исполнили Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана и Идрис Эльба.

События развиваются спустя 2 года после начала пятилетней миссии. Экипаж звездного корабля "Энтерпрайз" во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком был атакован могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

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