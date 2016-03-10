В кинотеатре "CinemaPlus" состоялся показ фантастического экшна "Дивергент 3: За стеной" - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум класса "СinemaPlus" прошел показ фантастического экшна "Дивергент 3: За стеной", заключительной части трилогии "Дивергент" по мотивам популярных книг Вероники Рот. Как сообщает Report, режиссер картины Роберт Швентке. В главных ролях: Шэйлин Вудли, Эллисон Роу, Тео Джеймс, Зои Кравиц и Майлз Теллер.

Трис и Фор впервые покидают город и своих близких и оказываются в опасном мире за стеной, отделяющей Чикаго, где им открывается шокирующая правда.

Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так как битва, разгорающаяся за стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить, Трис придется сделать непростой выбор между мужеством, верностью, любовью и необходимостью идти на жертвы.

"CinemaPlus" находится по адресу: проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".