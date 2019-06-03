В кинотеатре CinemaPlus состоялось грандиозное открытие летнего сезона - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Amburan Mall", состоялось грандиозное открытие летнего сезона.

Как сообщает Report, в кинотеатре царила праздничная обстановка с музыкальным сопровождением.

Декор полностью отражал яркую тематику биографического фильма-мюзикла о жизни Элтона Джона "Рокетмен". Была установлена фотозона в виде звукозаписывающей студии, в которой гости с удовольствием фотографировались. Также, хотим отметить оригинальность фуршетных столов – пластинок и образ Элтона Джона, который вызвал большой ажиотаж.

Мероприятие завершилось показом фильма "Рокетмен", предоставленным кинотеатру CinemaPlus за 6 дней до премьеры.

Режиссером фильма является Декстер Флетчер.

В главных ролях - Тэрон Эджертон, Джейми Белл и Брайс Даллас Ховард.

Краткое описание: Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Amapola Exclusive Events, ресторан "Keyf-i Dem", Basilur, Fresh Azcake и Ceylan MMC.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.