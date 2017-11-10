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    В кинотеатре CinemaPlus прошла премьера комедии Yanlış anlama - ВИДЕО

    В комедийном фильме со смешной историей описываются теплые отношения между Турцией и Азербайджаном

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Gənclik Mall 8 ноября в 19:30 прошла премьера комедийного фильма "Yanlış anlama".

    Как сообщает Report, мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, многочисленные представители СМИ.

    В день премьеры была проведена пресс-конференции с участием турецких актеров Хакана Билгина, Бахадыра Эфэ, Пелин Сёнмез, исполнительный продюсер фильма - Левент Дженгизхан, а также азербайджанских актеров, таких как Ферда Амин, Парвин Абыева и Ислам Мехралиев.

    В комедийном фильме со смешной историей описываются теплые отношения между Турцией и Азербайджаном.

    Режиссер фильма - Улаш Джихан Шимшек. В ролях - Шевкет Чорух, Хакан Билгин, Сеннур Ногайлар, Бахадыр Эфэ, Пелин Сёнмез, Илькер Айрык, Дуйгу Караджа, Ферда Амин, Парвин Абыева и Ислам Мехралиев.

    Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готова радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.         

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