​В кинотеатре "CinemaPlus" начался показ комедийного фильма "В активном поиске" - ВИДЕО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" приступил к показу новой комедии "В активном поиске", накануне Дня святого Валентина.

Как сообщает Report, режиссер фильма - Кристиан Диттер. Главные роли исполнили - Дакота Джонсон, Ребел Уилсон, Элисон Бри и Лесли Манн.

Нью-Йорк - один из самых романтичных городов планеты. Можно быть одному и довольствоваться одиночеством, а можно искать свою любовь на улицах. В Нью-Йорке много одиноких сердец, которые хотят познакомиться с кем-то на одну ночь, на романтичный уик-энд или даже посерьезней. Элис, Робин, Люси, Мэг, Том, Дэвид, их всех объединяет стремление к тому, как научиться жить в постоянно меняющемся мире, где определение любви зависит от настроения и желаний. Чтобы весело проводить время, нельзя спать в городе, который никогда не спит.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Отметим, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".