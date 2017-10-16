В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall состоится премьера фильма "Тахмин и Заур" - ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Gənclik Mall 19 октября в 19:00 состоится премьера фильма "Тахмин и Заур" производства студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, в этот вечер гостями будут азербайджанские звезды, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блогеры и СМИ.

Отметим, что фильм, который представят зрительской аудитории с 19 октября, будет представлен как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

Режиссер комедии - Заур Мирзазаде. В главных ролях - Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева.

Коротко о фильме: В жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть, если он в течение 7 дней не женится. Чтобы выжить, наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными случаями.

Желающие приобрести билеты на премьеру смогут через официальный сайт CinemaPlus http://www.cinemaplus.az/az/films/t-hmin-v-zaur/ или же в кассах кинотеатра CinemaPlus Gənclik Mall.

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