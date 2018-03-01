В кинотеатре CinemaPlus Ganjlik Mall состоялся гала-показ фильма "Бир халанын сирри" - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ в Ganjlik Mall состоялся гала-показ фильма "Бир халанын сирри" ("Тайна одной тетушки").

Как сообщает Report, в гала-вечере фильма, снятого совместно студиями Cinemazadeh и İlk Media, приняли участие актеры, известные деятели искусств, специально приглашенные гости и журналисты.

До показа фильма для гостей вечера был организован фуршет. Режиссером 80-минутной картины является Эмиль Гулиев, продюсеры – гендиректор студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде и директор компании İlk Media Илькин Гасани.

Роли в фильме исполнили Илькин Гасани, Рамиль Бабаев, Азер Бахшалиев, Илькин Мисгерли, Ниджат Рагимов, Эльшан Оруджев и Гюльзар Ашрафова.

Сюжетная линия фильма построена на событиях, приключившихся с 6-ю героями Bozbash Pictures.

За два дня до свадьбы Шошу, собирающийся выдать замуж свою сестру, вместе с будущим зятем и прочей родней, приезжает в Баку отдохнуть. Изрядно поднабравшиеся в одном из столичных центров отдыха родственники, вдруг неожиданно на утро оказываются в каком-то отеле. Затем героев фильма обнаруживают в различных отелях, в различных состояниях…

С 1 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.