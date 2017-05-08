В Киеве состоялось открытие конкурса "Евровидение-2017"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось открытие 62-го международного конкурса песни "Евровидение-2017". Как сообщает Report, в рамках церемонии открытия представители из 42 стран прошли по красной ковровой дорожке рекордной длины - 265 м, расположенной на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца.

Церемония прохода артистов продлилась почти 3 часа.

Поприветствовав поклонников конкурса и пообщавшись с прессой, музыканты отправлялись в конгрессно-выставочный центр "Парковый", на крыше которого выпустили воздушные шары с флагами своих стран. На стягах конкурсанты оставили свои автографы.

Шары оформлены в стилистике нынешнего конкурса "Евровидение" - они напоминают бусины ожерелья.

Напомним, что полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал назначен на 13 мая.