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    В Киеве состоялось открытие конкурса "Евровидение-2017"

    Представители из 42 стран прошли по красной ковровой дорожке рекордной длины - 265 м
    © eurovision.tv

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось открытие 62-го международного конкурса песни "Евровидение-2017". Как сообщает Report, в рамках церемонии открытия представители из 42 стран прошли по красной ковровой дорожке рекордной длины - 265 м, расположенной на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. 

    Церемония прохода артистов  продлилась почти 3 часа.

    Поприветствовав поклонников конкурса и пообщавшись с прессой, музыканты отправлялись в конгрессно-выставочный центр "Парковый", на крыше которого выпустили воздушные шары с флагами своих стран. На стягах конкурсанты оставили свои автографы. 

    Шары оформлены в стилистике нынешнего конкурса "Евровидение" - они напоминают бусины ожерелья. 

    Напомним, что полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал назначен на 13 мая.

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