В Калифорнии простились с отцом Майкла Джексона

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Калифорнии состоялась церемония прощания с отцом Майкла Джексона, менеджером группы Jackson 5 Джо Джексоном, сообщает TMZ.

Как передает Report, на прощании на частном кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле собрались дочь Джо певица Джанет Джексон и другие родственники музыкального менеджера. На этом же кладбище был похоронен Майкл Джексон. Прощание 2 июля было организовано для родственников и друзей покойного.

27 июня стало известно о смерти Джо Джексона после безуспешной борьбы с раком поджелудочной железы.