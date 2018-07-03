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    В Калифорнии простились с отцом Майкла Джексона

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Калифорнии состоялась церемония прощания с отцом Майкла Джексона, менеджером группы Jackson 5 Джо Джексоном, сообщает TMZ.

    Как передает Report, на прощании на частном кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле собрались дочь Джо певица Джанет Джексон и другие родственники музыкального менеджера. На этом же кладбище был похоронен Майкл Джексон. Прощание 2 июля было организовано для родственников и друзей покойного.

    27 июня стало известно о смерти Джо Джексона после безуспешной борьбы с раком поджелудочной железы. 

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