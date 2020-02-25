В Италии из-за коронавируса приостановили съемки фильма "Миссия невыполнима"

Съемки седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" в Италии остановили из-за ситуации с распространением коронавируса в стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Такие меры приняты в качестве предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы. Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции.

Отметим, что премьера седьмой части "Миссии" запланирована на июль 2021 года. В качестве режиссера картины выступил Кристофер МакКуорри. В фильме снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Шесть предыдущих фильмов серии заработали более 3,57 млрд. долларов США.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая шесть случаев летальных исходов.