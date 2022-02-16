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В Индии умер известный композитор Баппи Лахири

В Индии умер известный композитор Баппи Лахири Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком "эпохи диско" в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), умер в 69 лет в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи.
Шоу-бизнес
16 февраля 2022 г. 08:59
В Индии умер известный композитор Баппи Лахири

Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком "эпохи диско" в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), умер в 69 лет в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи.

Как сообщает в среду информационное агентство Press Trust of India он скончался в полночь (22:30 вторника, бакинское время).

"Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи", - цитирует агентство слова представителя клиники.

Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Он был композитором многих популярных кинолент 1970-1980 годов. Лахири - автор музыки к таким популярным в СССР фильмам как "Танцор диско" (Disco dancer, 1982), "Танцуй, танцуй" (Dance, Dance,1987, в СССР быт также известен как "Танцор диско-2"), "Любовь, любовь, любовь" (Love Love Love , 1989) и многим другим. Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.

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Версия на английском языке Famous Indian composer Bappi Lahiri dies at 69

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